الخارجية الروسية: إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بمعزل عن موسكو أمر مستحيل

وقال فيرشينين - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب ليست جارية، لافتا إلى أنه "لم يتم استئناف مبادرة البحر الأسود، بعد اعتراض روسيا على ذلك".

وأشار إلى أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقة فيما يتعلق بتصدير الحبوب لا علاقة لها بمكافحة الجوع، خاصة بعد فشل تسهيل التصدير للمنتجات والأسمدة من روسيا.

من جهة أخرى أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، أوليج أزوروف، أن بلاده تعتزم تقديم حلول لمشاكل الغذاء للدول الأفريقية فى ظل إنهاء العمل بصفقة الحبوب، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء مناقشة حول الأمن الغذائى الدولى فى القمة الروسية الأفريقية المقبلة.

وقال أزوروف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "سنناقش هذا الموضوع وسنقترح حلولا لتغادر الدول الأفريقية سان بطرسبورج بفهم واضح لكيفية معالجة هذه المشاكل"، منوها بأن بلاده قدمت بالفعل مساعدة للبلدان الأفريقية بإرسال عدة شحنات من الأسمدة، منها ملاوي وكينيا. يُذكر أن روسيا أنهت العمل بصفقة الحبوب فى 18 يوليو الجارى وسحبت ضماناتها بسلامة الملاحة في البحر الأسود وأغلقت الممر الإنساني البحري لمرور الحبوب الأوكرانية.

ميدانيا، أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الثلاثاء، إطلاق القوات الأوكرانية 11 قذيفة من عيار (الناتو) على مدينتى دونيتسك وماكيفكا.

وذكرت السلطات - وفقا لـ"روسيا اليوم" - أنه "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على التجمع السكني سيمينوفكا وماكيفكا، بالإضافة إلى قذائف نارية على التجمع السكني جاليتسينوفكا في مدينة دونيتسك".

