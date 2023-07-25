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الحوار الوطنى يبدأ فى صياغة المخرجات والمقترحات.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:26 م
الحوار الوطنى يبدأ فى صياغة المخرجات والمقترحات.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" خطوة لتمهيد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. الحوار الوطنى يبدأ فى صياغة المخرجات والمقترحات.. 20 شخصا من ذوى الخبرة والمعنيين بالقضايا يشاركون فى الجلسات التخصصية.. إدارة الحوار تؤكد: هدفنا الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ".

 

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