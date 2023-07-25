اليوم السابع
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شائعة فرض 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل..

الحكومة تنفى فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقى المكالمة التليفونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:13 ص
الحكومة تنفى فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقى المكالمة التليفونية المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من  أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 
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الحكومة

شركات الاتصالات

متلقي المكالمة التليفونية

فرض رسوم

اليوم السابع بلس



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