الحساسية الغذائية الشائعة لدى كبار السن فى أطعمة الجوز والفول السودانى

كتبت إيناس البنا

تحدث الحساسية الغذائية عندما يكون لجهاز المناعة في الجسم رد فعل سلبي تجاه نوع معين من الأطعمة التي تناولتها، أي شخص معرض للحساسية، وبالتالي، يجب أن يتعرف على مسبباتها، يعد كبار السن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بحساسية الطعام، لذا إذا كان عمرك أكبر من 50 عامًا ، فعليك اتباع نظام صحى متوازن بعيدا عن الأطعمة التي تسبب حساسية وفقا لموقع " healthline".

الجوز

قد يصاب كبار السن بالحساسية من المكسرات في وقت لاحق من الحياة ، ويعانون من أعراض مثل الحكة أو التورم أو صعوبة التنفس أو مشاكل الجهاز الهضمي، التجنب الصارم ضروري لمنع تفاعلات الحساسية.

الفول السوداني



حساسية الفول السوداني شائعة أيضًا عند كبار السن ويمكن أن تسبب ردود فعل شديدة. التفاعل المتبادل مع المكسرات أمر ممكن ، مما يتطلب توخي الحذر عند تناول الفول السوداني والمكسرات.

اللبن

قد يصاب بعض كبار السن بعدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الحليب ، ويعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإسهال أو آلام البطن بعد تناول الحليب أو منتجات الألبان، يمكن اعتبار البدائل الخالية من اللاكتوز.

البيض

على الرغم من أن حساسية البيض أكثر شيوعًا عند الأطفال، إلا أنها يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ، يجب على كبار السن الذين يعانون من حساسية البيض تجنب تناول البيض أو الأطعمة التي تحتوي على البيض ، حيث يمكن أن تؤدي إلى تفاعلات الحساسية.

القمح

يمكن أن تسبب حساسية القمح، التي تنطوي على استجابة مناعية للبروتينات الموجودة في القمح، أعراضًا مثل خلايا النحل أو مشاكل في الجهاز الهضمي أو حالات نادرة الحساسية المفرطة، يجب على كبار السن الذين يعانون من حساسية القمح التحقق من الملصقات الغذائية لمكونات القمح المخفية.

مشاكل الجهاز الهضمي



بعد تناول الأطعمة المسببة للحساسية ، قد تواجه أعراضًا في الجهاز الهضمي مثل آلام البطن أو الغثيان أو القيء أو الإسهال. يمكن أن تتراوح هذه الأعراض من الانزعاج الخفيف إلى ردود الفعل الأكثر حدة.

تفاعلات الجلد



قد يعاني كبار السن من حكة أو خلايا أو طفح جلدي أو تورم في أعراض الجلد. يمكن أن تكون ردود الفعل هذه موضعية أو تنتشر في جميع أنحاء الجسم ، مما يسبب عدم الراحة والمضاعفات المحتملة.

مشاكل في الجهاز التنفسي



قد يعاني كبار السن المصابون بالحساسية من أعراض تنفسية مثل السعال أو الأزيز أو ضيق التنفس أو الشعور بضيق في الصدر. قد تحدث هذه الأعراض عن طريق استنشاق جزيئات الطعام المسببة للحساسية أو إطلاق الهيستامين.

احصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن



يجب على كبار السن ومقدمي الرعاية لهم معرفة هذه الأعراض الشائعة واستشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والإرشاد المناسبين.