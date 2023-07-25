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الجيزة: استحداث ساحات انتظار جديدة أسفل محور كمال عامر نطاق حى العمرانية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:03 ص
الجيزة: استحداث ساحات انتظار جديدة أسفل محور كمال عامر نطاق حى العمرانية محور الفريق كمال عامر
كتبت – مرام محمد

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قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إنه في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر، واستغلالها لخدمة المواطنين كساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين، جار استحداث ساحات انتظار جديدة أسفل المحور نطاق حي العمرانية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بدء طلاء واجهات عدد من العقارات المطلة على المحور وبمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل نطاق حي المنيرة الغربية بلون موحد، لمراعاة البعد الجمالي للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال المحطة لإضفاء المظهر الحضاري بما يليق بالمشروع.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه خلال جولته الأخيرة بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة برفع كفاءة عدد من المساحات أسفل محور الفريق كمال عامر وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس عليها، وذلك بمنطقه ناهيا بحي بولاق الدكرور.

وشدد المحافظ على مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء موقف سرفيس بالمنطقة أسفل محور الفريق كمال عامر نطاق منطقه ناهيا وعدداً من الساحات بذلك القطاع.


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الجيزة

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