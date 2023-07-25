الجفاف يكشف عن مدينة أرجنتينية مغمورة فى الماء منذ 46 عاما

فاطمة شوقى

كشفت موجة الجفاف التى تمر بها الارجنتينية، عن مدينة ميرامار القديمة ، وذلك بعد جفاف مياه بحيرة مار تشيكيتا ، التى تقع فى منطقة قرطبة بالارجنتين، والتى دمرتها المياه فى السبعينيات، فى فيضان تاريخى حدث فى عام 1977، والذى غمر 60% من المدينة الوحيدة التى كانت تقع على هذه البحيرة، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وتذكر كاستلينو الذي يبلغ من العمر 60 عامًا قائلاً: "كان من المستحيل الاستمرار هناك". "كان لدينا دائمًا وهم العودة. حتى غطت المياه المنزل بالكامل ولم نعد بعد الآن".

وتعتبر هذه البحيرة أكبر بحيرة مالحة فى امريكا الجنوبية وخامس أكبر بحيرة فى العالم، مع تركيز ملوحة يصل إلى 82 جراما لكل لتر ، أى ثلاث أضعاف المحيط ، ومعادن آخرى تعطى الماء والطين خصائص علاجية مماثلة لتلك الموجودة فى البحر الميت.

وأدت هذه الخصائص إلى ظهور ميرامار في نهاية القرن التاسع عشر عندما استقر المهاجرون الأوروبيون في حوض البحيرة خلال فترة الجفاف.

وقال إنريكي بوشر ، الأستاذ الفخري في جامعة قرطبة الوطنية ، والباحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية (Conicet) ، أن هذه الظاهرة تحدث بسبب عاملين: الانخفاض الملحوظ في هطول الأمطار في جميع أنحاء المنطقة ، المرتبط بالتغيرات المناخية الأخيرة ، والاستخراج المكثف بشكل متزايد للمياه للري.

ويعانى العالم من موجة جفاف شديدة بسبب موجات الحرارة ، والتى أدت إلى جفاف الأنهار وبحيرات، وكشف تراجع منسوب المياه عن بعض الكنوز والمواقع الاثرية التى كانت مدفونة تحت المياه.