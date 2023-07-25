التموين: انتظام توريد القمح المحلى من المزارعين بسعر 1500 جنيه للأردب

كتب مدحت وهبة

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد القمح المحلى من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وسط تيسير كافة إجراءات استلام القمح من المزارعين.

وأشارت إلى انتظام توريد القمح المحلي من المزارعين في العديد من المناطق بعد توقيف التوريد في بعض المحافظات بسبب انتهاء موسم الحصاد في هذه المحافظات، ويتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية بسعر 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام ودرجة نظافة 23.5 قيراط، وسعر 1475 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا ، و 1450 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 جنيه، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

ويأتى ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تيسير إجراءات توريد القمح المحلى وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى، مؤكدا أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية تم التوسع في إنشاء صوامع متطورة للحفاظ على تخزين الأقماح وأن هناك نظام تحكم في صرف الأقماح من الصوامع إلى المطاحن.

ويوجد لدى وزارة التموين الآن برنامجا إلكترونيا يقوم بتسجيل الثمن الحقيقي لرغيف الخبز المنصرف للمواطن على قاعدة البيانات بشكل لحظي ، ومن ثم معرفة عدد المنصرف من الارغفة ،وكميات الدقيق المستخدم في إنتاجه ، حيث أن المنظومة الجديدة وميكنة وانضباط عملية إنتاج الرغيف المدعم بداية من استلام القمح من الصوامع ثم قيام المطاحن بطحن القمح ، واستلام المخابز الدقيق من المطحن ، حتى قيام المخبز بإنتاج وصرف الرغيف وكل هذه السلسلة يتم تسجيلها على قاعدة البيانات كل 12 ساعة، ومن ثم يتم محاسبة المطحن على الدقيق المنصرف، والمخابز على الأرغفة التي تم إنتاجها وصرفها.