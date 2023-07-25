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التعليم: اختيار أوائل الثانوية العامة وفق ضوابط كل عام والقائمة تمتد لـ 40 طالبا

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:00 ص
التعليم: اختيار أوائل الثانوية العامة وفق ضوابط كل عام والقائمة تمتد لـ 40 طالبا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم تحديد واختيار أوائل الثانوية العامة 2023، وفق ضوابط كل عام ولا يوجد تغيير فى قواعد تحديد أوائل الثانوية العامة، كالتالى:
 
ـ أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية، وأن يكون الطالب حضر العام الدراسى وليس منازل، وأن لا يكون قد سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني.
 
ـ يتم اختيار وترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، وفقًا للدرجة الأعلي.
 
ـ يتم إعداد قائمة بترتيب أسماء الأوائل، مع مراعاة أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، والمدارس الخاصة، والدمج، ومدارس المكفوفين والمتفوقين.
 
ـ يتم مراجعة أوراق الطلاب الذين تم ترتيبهم كأوائل ثانوية عامة من قبل مستشار كل مادة، وتفحص لجنة عليا أوراقهم، ثم عمل تقرير باسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الذين تم اختيارهم.  
 
ـ تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة، ثم يتم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع المرتفعة الحاصلين عليها.
 
ـ قد تصل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، من 35 حتى 40 طالبا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023



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