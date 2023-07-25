التعب الشديد علامة على نقص حمض الفوليك.. اعرف إزاى تعالجه

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بالمغذيات، فهي ضرورية لدعم النمو وإصلاح الأنسجة وتنظيم العمليات الجسدية وتوفير الطاقة، وهو أمر ضروري لاستدامة الحياة وتعزيز النمو البدني والعقلي السليم.

حمض الفوليك، أو فيتامين ب 9، هو أحد هذه العناصر الغذائية المهمة، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين المهم إلى تعطيل الأداء الصحي للجسم، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة وحتى التعب الشديد.

دور حمض الفوليك أو فيتامين ب 9

وفقا لموقع "OnlyMyHealth"، يساعد حمض الفوليك في تكوين خلايا الدم الحمراء (RBC) ونموها الصحي وعملها ، مضيفًا: "نوع آخر من الفيتامين، يسمى حمض الفوليك، ضروري خلال المراحل المبكرة من الحمل لتطور الدماغ والعمود الفقري، وهذا هو السبب في أن المستويات المنخفضة يمكن أن تسبب مضاعفات أثناء الحمل.

وجدت الأبحاث أن نقص حمض الفوليك يسبب عددًا من المضاعفات المرتبطة بالحمل، بما في ذلك انفصال المشيمة، والإجهاض التلقائي، وعيوب الأنبوب العصبي، والعجز اللغوي الحاد في النسل.

ووفقًا التقرير، يمكن أن يتسبب نقص حمض الفوليك أيضًا في فقر الدم ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم مما يؤثر على وظيفة كرات الدم الحمراء، فقر الدم بحد ذاته حالة طبية تتميز بنقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم، الهيموجلوبين هو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم.

يقدر أن 40٪ من الأطفال (6-59 شهرًا)، و37٪ من النساء الحوامل، و30٪ من النساء (15-49 عامًا) مصابون بفقر الدم في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

تشمل الآثار الأخرى لنقص الفولات أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسرطان والاكتئاب والخرف، بعض المواد الغذائية مثل الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والفراولة وغيرها الكثير.

أعراض نقص حمض الفوليك

تشمل الأعراض الشائعة لنقص الفولات ما يلي:

التعب

الضعف

التهيج

شعر رمادي

ضيق في التنفس

الدوخة

الغثيان

الإسهال

الجلد الشاحب

الارتباك

صعوبة في التركيز

قرحة الفم

رقة ولسان أحمر

فقدان الوزن

اكتئاب

لماذا يؤدي نقص حمض الفوليك إلى التعب المفرط؟

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات نقص حمض الفوليك إلى التعب الشديد والإرهاق، في حالة نقص حمض الفوليك، ينخفض ​​إمداد كرات الدم الحمراء بالأكسجين، مما يؤدي إلى نقص الهيموجلوبين في الدم.

يؤدي نقص الأكسجين والهيموجلوبين في الدم إلى فقر الدم الذي يؤدي في النهاية إلى نقص الحديد في الجسم، نتيجة لذلك، يفشل الجسم في إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين، الشعور بالإرهاق والتعب في معظم الأوقات هو عرض رئيسي ونتيجة لنقص الحديد الذي يرتبط بنقص حمض الفوليك ".

يلعب حمض الفوليك أو فيتامين ب 9 دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة وتنظيم الوظيفة الصحية للجسم، يساعد حمض الفوليك أيضًا في تكسير الكربوهيدرات ، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة في الجسم، عندما ينقص الجسم حمض الفوليك ، يتم تصنيع كميات أقل من الكربوهيدرات. لذلك ، فإن مستوى الطاقة لا يزال منخفضًا.

كيفية المعاملة

العلاج الأكثر شيوعًا لنقص حمض الفوليك هو مكملات حمض الفوليك التي يتبعها نظام غذائي صحي يشمل المواد الغذائية، مثل الخضار الورقية الخضراء، والحمضيات، والموز، والبطيخ، والبقوليات، والدواجن، والبيض، والفاصوليا ، والفطر، وغيرها الكثير.

وخلص إلى أن "النظام الغذائي الغني بفيتامين ب 9 وفيتامين ب المركب يمكن أن يضمن أن الشخص لديه كمية كافية من حمض الفوليك في جسمه"، مضيفًا: "يمكن تناول فيتامين ب 9 أو المكملات المعقدة وفقًا لوصفة الطبيب، يمكن للأطباء تشخيص ووصف كمية المكملات التي يحتاجها الشخص".