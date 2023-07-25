التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بسوهاج، بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك توقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، والذى أفاد بتقريره أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتعرض عامل لحادث غرق بإحدى الترع دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة أثناء السباحة، وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص تبين من خلال التحريات بغرق شخص بدائرة مركز جرجا، انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهرى، وتبين غرق أيمن ع ع 22 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية "، وتم انتشال الجثة " تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

بسؤال والده على ع أ 67 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعه ولعدم إجادته السباحة غرق بها وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة تم العرض النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

وفى سياق متصل، لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه غرقا بترعة الحلافى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة وتم نقلها لمستشفى برديس دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.