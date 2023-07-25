البورصة توافق على قيد زيادة رأس المال لأربع شركات بقيمة 10.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد زيادة رأس المال لأربع شركات مدرجة بقيمة إجمالية 10.143 مليار جنيه.

وتصدرت شركة بلتون المالية القابضة، قائمة الشركات المقرر زيادة رأس مالها، من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 927 مليون جنيه إلى 10.926 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه موزعة على عدد 5 مليار سهم بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وفي المركز الثاني شركة المطورون العرب القابضة ورفعت رأس مالها من 702.2 مليون جنيه إلى 772.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 70.2 مليون جنيه بإصدار عدد 117 ملايين سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.6 جنيه للسهم بواقع 0.09 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

وفي المركز الثالث قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة اودن للاستثمارات المالية من 101.92 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه بزيادة قدرها 23.1 مليون جنيه، وتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح 0.25 جنيه بدلاً من 0.98 جنيه للسهم وذلك بإصدار عدد 500 مليون سهم والزيادة ناتجة عن اندماج شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية (شركة مندمجة وغير مقيدة بجدول البورصة)، في شركة اودن للاستثمارات المالية (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة).

وفي المركز الرابع قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة الدلتا للتامين من 500 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه بإصدار عدد 12.5 مليون بقيمة اسمية وقدرها 4 جنيهات للسهم، (بواقع 0.1428571429 مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) تمويلًا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.