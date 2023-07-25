البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ليدز لصيانة المنشآت بقيمة 54.4 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة ليدز لإدارة وصيانة المنشآت والمرافق المتكاملة بحجم تداول 7.92 مليون سهم بقيمة 54.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول امس الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة جلوبال للتعليم بحجم تداول 15 مليون سهم بقيمة 15 مليون جنيه، وصفقة على الشركة المصرية السعودية للتجارة والتنمية التجارية والسياحية بحجم تداول 175 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 25.5 مليون سهم بقيمة 78.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 75 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة امس الإثنين، أولى جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 632.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 52.1 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.89%، والعرب على 2.42%، واستحوذت المؤسسات على 70.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 109 ملايين جنيه، 1.7 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 29.3 مليون جنيه، 790.9 ألف جنيه، 1.8 مليار جنيه، 15.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 17550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21246 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 7347 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 3439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 5405 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1348 نقطة.