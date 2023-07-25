البابا تواضروس الثانى يلتقى برابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية فى الشرق الأوسط

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم فِى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية فى الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E) يتضمن عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم 47، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند، وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوى حلمى الأمين التنفيذى المشارك، والقس الدكتور صموئيل رزفى الأمين التنفيذى المشارك، وعمداء آخرين أعضاء فى الرابطة.

واصطحب قداسة البابا الضيوف فى جولة بالمقر البابوى ومركز "لوجوس"، حيث زاروا كنيسة التجلي، والمكتبة المركزية البابوية، وقاعة المجمع المقدس والممر المتحفي، ثم انتقلوا إلى قاعة الشماس المهندس عماد صبحي، حيث ألقى قداسة البابا كلمة جاء فيها:

سمات هذا الزمان:

١. الإنسان صار بلا مشاعر

٢. تكنولوجيا بلا مبادئ

٣. أرض بلا استقرار

كما شرح لهم كيف يمكن التعامل مع هذه السمات:

١. الله هو ضابط الكل

٢. الكتاب المقدس مرشد للحياة

٣. الكنيسة ميناء الخلاص

٤. الأسرة هي كيان وأمان

وبعدها وزع قداسته هدايا على الحاضرين، والتقط معهم صورًا تذكارية.



جانب من اللقاء



جانب من المقابلة



جانب من لقاء قداسة البابا



قداسة البابا



لقاء البابا