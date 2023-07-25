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الأرصاد: غدًا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وانخفاض طفيف الجمعة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:25 م
الأرصاد: غدًا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وانخفاض طفيف الجمعة هيئة الأرصاد الجوية - أرشيفية
الأمير نصرى

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قال الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاع الحرارة والرطوبة، ستكون غدًا الأربعاء والخميس، نظرا لسيطرة منخفض الهند الموسمى والمرتفع الجوى وهو القبة الحرارية. 
 
وأضاف محمود القياتى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، أن البلاد ستشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة يوم الجمعة بمعدل درجتين، من السواحل الشمالية حتى القاهرة والأحد عودة للأحوال الصيفية المعتادة.
 
وأوضح محمود القياتى أن منتصف الأسبوع المقبل يصل الانخفاض به لشمال وجنوب الصعيد، لافتا إلى أنه من يوم السبت القادم عودة للأجواء الصيفية على مصر، وتظل حارة على القاهرة خلال هذه الأيام وشديدة الحرارة على الجنوب.

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