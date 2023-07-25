اليوم السابع
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استبعاد مدير مدرسة بالقليوبية لتحصيله مبالغ مالية لقبول ملفات تلاميذ

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:27 ص
استبعاد مدير مدرسة بالقليوبية لتحصيله مبالغ مالية لقبول ملفات تلاميذ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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وجهت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحذيرا بعدم التهاون مع المقصرين، حيث تم استبعاد مدير مدرسة ابتدائي بإدارة شرق شبرا التعليمية، وذلك أثناء مرور لجان المتابعة بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، وجدت اللجنة أن مدير المدرسة يقوم بتحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور بدون سند قانوني نظير قبول طلبات أبنائهم في الصف الأول الابتدائي.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أن هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
 
وتابعت، أنه فور ضبط الواقعة من قبل اللجان المختصة تم العرض علي سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، وعليه تم إعداد مذكرة وعرضها على محافظ القليوبية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
 
وأكدت مدير تعليم القليوبية، أنه لا تهاون مع المقصرين، وأنه سبق وتم نشر توجيهات لمديري المدارس بالمراحل المختلفة بعدم جمع أية مبالغ مالية أو الحصول علي تبرعات من أولياء الأمور تحت أي مسمي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة خيال المقصرين والمخالفين لتلك التوجيهات.
 
 



 

 


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