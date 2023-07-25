ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 17599 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3201 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 21296 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 7371 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5121 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وطاقة عربية عدد 750 ألف سهم، 2017 سهم، 157 ألف سهم، 270.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 4.5 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين عدد 1975 سهم، 387.4 ألف سهم، 231.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وطاقة عربية عدد 260 ألف سهم، 2156 سهم، 270.5 مليون سهم.

في سياق آخر قالت شركة طاقة عربية، إنه تم نقل ملكية عدد 270.5 مليون سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي رأس مال الشركة، والمملوكة للمساهم الرئيسي شركة القلعة للاستثمارات المالية إلى الدائن بعد إتمام قيد الشركة بالبورصة المصرية، مضيفة أن الاتفاق يعطي الحق لشركة القلعة في أن تعيد شراء الأسهم المبيعة الـ20% من الدائن خلال 4 سنوات من تاريخ إتمام تنفيذ الصفقة.

في سياق منفصل أعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، توقيع عقد معاوضة مع شركة دلتا للتنمية الزراعية بشأن قطع أرض بكافة عناصرها (الأرض، والمباني، ومرافق رئيسية وشبكات) لعدد 233 فدان و22 قيراط و11 سهم بمدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح بقيمة إجمالية 81.4 مليون جنيه.