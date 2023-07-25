ابتلعتها النيران.. نهاية مأساوية لطاقم طائرة يونانية فى جزيرة رودس..فيديو

كتبت: هناء أبو العز

نقلت وسائل الإعلام اليونانية، مقطع فيديو لطائرة إطفاء مشاركة في عمليات مكافحة الحرائق في جزيرة رودس ، أثناء سقوطها من الجو، وبداخلها طياران.

وهرعت قوات قوية من الشرطة وإدارة الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة يونانية وأن بها طياران، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن إصابات أو وفيات.

Η στιγμή της συντριβής του #canadair στην #Καρυστο. Βίντεο που κόβει τα πόδια και βαραίνει την ανάσα. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους. Τι να πει για τις οικογένειες τους. Η χώρα θρηνεί. Και θα θρηνεί για πάντα αυτήν την ημέρα.. pic.twitter.com/Ep3wuHaAOU — Aggelos Chorianopoulos the X🇬🇷🏴‍☠️ (@aggelos210) July 25, 2023

وفى ظل الظروف الجوية السيئة بشكل خاص، بسبب الرياح القوية التي تهب على الجزيرة ، تستمر المعركة لإطفاء الحريق في جزيرة رودس.

وتكافح السلطات اليونانية، مع ارتفاع مستمر لدرجة الحرارة، فى السيطرة على حرائق الغابات الذى بدأ منذ الأسبوع الماضى، وحتى الآن لا توجد توقعات بموعد انتهائها، حيث تستمر الحرائق فى رودس اليونانية فى الاشتعال، فى عرض متواصل لا ينتهى، على الرغم من الاستخدام المكثف لطائرات مكافحة الحرائق، وسط عمليات إجلاء للسكان، ومساعدة عددًا من دول الجوار.

على صعيد آخر يقوم مجلس الشباب البلدي لبلدية بيريوس بجمع مواد الإسعافات الأولية لرجال الإطفاء والممرضات والمتطوعين الذين يقاومون الحرائق ، والتي سيتم إرسالها بالتعاون مع منظمة هيومانيتي اليونان إلى المناطق المتضررة.

وحشدت وزارة الخارجية اليونانية على الفور وتنسيق واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من أجل المساهمة في إدارة الوضع الذي نشأ بسبب الحرائق في رودس ، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بفضل التعبئة الكبيرة لجهاز الدولة ومساعدته ووزارة الخارجية ، تم ضمان الإخلاء السلس والآمن لما يقرب من 000 19 شخص ، كثير منهم من الرعايا الأجانب ، مشيرة إلى أن هذه هي أكبر عملية لإجلاء الرعايا الأجانب من نقطة على الأراضي اليونانية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الوكلاء تعاملوا حتى الآن مع أكثر من 2500 مكالمة من رعايا أجانب عرضت عليهم المساعدة، وتتعلق طلباتهم في الغالب بتسهيل تواصلهم مع سفاراتهم ، ونقلهم إلى أماكن إقامة وتقديم معلومات حول كيفية مغادرة رودس، كما يجيب مسؤولو حركة التغيير الديمقراطي على أسئلة حول استبدال وثائق السفر المفقودة وتقديم معلومات عن الظروف السائدة في رودس.