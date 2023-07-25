اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث على طريق القاهرة الإسكندرية ببنها

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:35 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث على طريق القاهرة الإسكندرية ببنها إسعاف
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى وسط الطريق اتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، وصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة المركز.

على الفور انتقل قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالحاجز الخرساني وسط الطريق، بعد محطة وقود الشموت، اتجاه القاهرة، بسبب انفجار إطار السيارة، ما أسفر عنه إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتم السماح لبعضهم بالخروج عقب تلقى العلاج.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي "السيد ع ع"، 52 سنة، و"صباح ج إ" 35 سنة، و"سحر م ذ"، 38 سنة، و"علاء ك م"، 48 سنة، و"عاطف م ا"، 49 سنة، و"بدوي ع ا"، 63 سنة، و"محمود م م"، 29 سنة، وجميعهم مقيمين قرية الشقر دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

حادث تصادم

سيارة ميكروباص

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

محطة وقود الشموت

مركز بنها



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة