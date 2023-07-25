إسفكسيا الغرق وراء وفاة شخص فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات غرق شخص في نهر النيل بمنشأة القناطر، وأكدوا أنه خلال الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وناظر رجال المباحث الجثة وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها وأن سبب الوفاة، اسفكسيا الغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخص بنهر النيل، في فرع رشيد، بالقرب من قرية جزاية، بمنشأة القناطر، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الضحية أثناء الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثته، ونقلها إلى ثلاجة مستشفى مبارك، بمنشأة القناطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.