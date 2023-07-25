إزالة 5 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة وغلق 5 محال تجارية بالإسماعيلة

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

تواصل محافظة الإسماعيلية ، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق حيّ أول الإسماعيلية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 10 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة 3 حالات تعدٍّ على أرض أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة 40 م، عبارة عن فرش كراسي وترابيزات وفاصل.

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كما تم إزالة حالتين تعدٍّ لأعمال مخالفة، على مساحة 160 م، عبارة عن تند، وعلى جانب آخر، تم غلق 5 محال تجارية؛ وذلك لأنها تُدار بدون ترخيص.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.