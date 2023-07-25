اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:43 ص
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أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للبشرة خلال موجات الحر

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:00 ص
أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للبشرة خلال موجات الحر العناية بالبشرة
كتبت فاطمة ياسر

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البشرة تتأثر بشكل سلبي خلال التعرض لإرتفاع في درجات الحرارة والسبب عند تناول السوائل بالقدر الكافي الذي يحتاجه الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للبشرة خلال موجات الحر، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها: 

-فيتامين أ

أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحافظ علي صحة البشرة، فيساعد الجلد على التخلص من الخلايا الميتة وإظهار بشرة صحية، وأيضا تقليل ظهور الخطوط البشرة ويوفر بشرة أكثر نعومة.

-فيتامين سي

يعد العنصر الغذائي المفيد للصحة وضروري للحصول علي بشرة مشرقة، لأنه يساعد في إنتاج الكولاجين هو أحد وظائفه الرئيسية للبشرة، الذي يقلل من التعرض لأي مضاعفات صحية في البشرة، ويساهم بشكل كبير في تقليل ظهور التجاعيد. 

-فيتامين E

يحتوي علي المضاد للأكسدة التي تمد البشرة وتحميها من التدهور الناتج عن الجذور الحرة الخطرة، وهو يساعد فيتامين E في الحفاظ على سلامة الجلد والبشرة ويحميها من الجفاف. 

-فيتامين د:

يساعد على التحكم في نمو خلايا الجلد وتكاثرها لضمان تجديدها بشكل منتظم ومستمر، ويلعب دورا في التحكم في جهاز المناعة، ويقلل الالتهاب ويسرع عملية الشفاء ويساعد الجلد في الحصول علي بشرة نضرة. 

-فيتامينات ب

تقوم فيتامينات ب القابلة للذوبان في الماء بوظائف متعددة ومتنوعة لحماية البشرة والجلد. 
 

 


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