أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 25-7-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 25-7-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.172 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.34%، والعرب على 9.8%، واستحوذت المؤسسات على 37.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 60.4 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 42.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17479 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 7317 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 5051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5454 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1348 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وطاقة عربية عدد 750 ألف سهم، 2017 سهم، 157 ألف سهم، 270.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 4.5 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين عدد 1975 سهم، 387.4 ألف سهم، 231.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وطاقة عربية عدد 260 ألف سهم، 2156 سهم، 270.5 مليون سهم.

طاقة عربية

قالت شركة طاقة عربية، إنه تم نقل ملكية عدد 270.5 مليون سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي رأس مال الشركة، والمملوكة للمساهم الرئيسي شركة القلعة للاستثمارات المالية إلى الدائن بعد إتمام قيد الشركة بالبورصة المصرية، مضيفة أن الاتفاق يعطي الحق لشركة القلعة في أن تعيد شراء الأسهم المبيعة الـ20% من الدائن خلال 4 سنوات من تاريخ إتمام تنفيذ الصفقة.

دلتا للإنشاء

أعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، توقيع عقد معاوضة مع شركة دلتا للتنمية الزراعية بشأن قطع أرض بكافة عناصرها (الأرض، والمباني، ومرافق رئيسية وشبكات) لعدد 233 فدان و22 قيراط و11 سهم بمدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح بقيمة إجمالية 81.4 مليون جنيه.