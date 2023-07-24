اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: استمرار الطقس الحار يستنزف سدس اقتصاد العالم بحلول 2100

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:35 ص
CNN: استمرار الطقس الحار يستنزف سدس اقتصاد العالم بحلول 2100 موجة الحر - أرشيفية
كتبت ـ ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت شبكة "سى إن إن" الأمريكية التداعيات الاقتصادية لموجة الحر القاسية التى تعانى منها الولايات المتحدة، ومناطق عديدة أخرى بالعالم، وقالت إنه فى حين أن الأثر الاقتصادى الحقيقي لهذا الطقس الصعب، وما يشمله من حرارة زائدة وتداعياتها المتفاوتة لنطاقها الكبير، فإن الدراسات الحديثة أظهرت أن الحرارة الشديدة يمكن أن تكلف الولايات المتحدة 100 مليار دولار سنويا من خسائر الإنتاجية وحدها. ولو تركت دون رادع، فإنها يمكن أن تستنزف سدس النشاط الاقتصادى العالمى بحلول عام 2100.

ونقلت سى إن إن عن مدير الأبحاث الاقتصادية فى موديز أناليتكس، كريس لافاكيس، قوله أن موجات الحرارة الأخيرة ودرجات الحرارة الحارقة تظهر الثمن الاقتصادى للإجهاد الحرارى. فموجات الحر يمكن أن تتسبب فى حدوث وفيات وتسبب اضطرابات فى استمرارية الأعمال. ويمكن أن تؤدى موجات الحرارة أيضا إلى الضغط على شبكات الطاقة الإقليمية، مما يؤدة إلى زيادة تكلفة وتوفير تبريد المساحات.

ويوضح الخبير الاقتصادى، أن العمال، خاصة من يعملون فى مناطق مفتوحة، يصبحون أقل إنتاجية. وتقدر موديز اناليتكس أن المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن الإجهاد الحرارى يمكن أن تخفض الناتج الإجمالى العالمى بحوالى 17.6% بحلول 2100.

من ناحية أخرى، تقول كاثى بوجمان ماكليود، الخبيرة فى المجلس الأطلنطى، الذى أصدر تقدير فى عام 2021 يحلل احتمالية خسائر الإنتاجية المقدرة بـ 100 مليار دولار، إن الطريقة التى تؤثر بها الحرارة علينا، أنها تجعل تفكيرنا بطيئا، وتركيزنا صعبا حقا، والتنسيق بين اليد والعين معطلا، فنصبح مجهدين ونرتكب أخطاءً.

وتكون الخسائر أكثر فداحة فى قطاعات مثل الزراعة والإنشاء. لكن لا يوجد قطاع او شركة فى مأمن من التأثر. فحتى الموظف الذى يعمل فى بيئة مكيفة بالهواء، لا يعنى هذا أنه يستطيع أن يتحمل الرفاهية نفسها فى المنزل، مما يعنى اضطرابات فى النوم يمكن أن تؤدى إلى الإجهاد وضعف الاداء فى اليوم التالى.

 

 


الاثر الاقتصادى للحر

الموجة الحارة

الولايات المتحدة

اخبار امريكا



الموضوعات المتعلقة

صدر حديثا.. "تاريخ الاقتصاد العالمى".. نظرة شاملة لحل الرموز منذ أصل الحضارات

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:00 ص

إيلون ماسك يستنكر ما يجرى فى الاقتصاد العالمى

الخميس، 20 يوليو 2023 06:00 م

أستاذة اقتصاد: تغيرات المناخ وأزمات الاقتصاد العالمية فرضت تحديات على أفريقيا

الإثنين، 17 يوليو 2023 08:00 ص

دبلوماسى سابق: قمة ميثاق التمويل بفرنسا مهمة للدول النامية والاقتصاد العالمى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 10:40 م

الذكاء الاصطناعى التوليدي قد يضيف 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمى سنوياً

الأربعاء، 21 يونيو 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة