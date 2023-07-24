القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، أنه جاءت 7 مجلات علمية بجامعة بنها ضمن المجلات الأعلى تصنيفا طبقا لتقرير المجلس الأعلى للجامعات لشهر يوليو 2023.

ومن ناحيته أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه حصلت كل من مجلة كلية الآداب، ومجلة كلية التربية، والمجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، ومجلة الفكر القانوني والاقتصادي، ومجلة علوم التمريض، ومجلة العلوم البيطرية، ومجلة العلوم الطبية على 7 درجات من 7 درجات إجمالي التقييم.

وحصلت مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر، والمجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية، ومجلة البحوث الهندسية بهندسة شبرا، على 6.5 درجة من إجمالي درجات التقييم، بالإضافة إلى حصول مجلة الدراسات والبحوث المحاسبية، ومجلة جامعة بنها للعلوم التطبيقية، ومجلة بنها للعلوم الإنسانية على 6 درجات من إجمالي درجات التقييم، ومجلة الدراسات والبحوث التجارية والتي حصلت على 5 درجات.

ووجه رئيس الجامعة ونائبه، الشكر لمجالس إدارات وهيئات التحرير المسئولة عن هذه المجلات لما بذلوه من جهد في تحسين تصنيف المجلات العلمية عن العام الماضي.