33 ألفا و734 طالبا بالشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الدور الثانى بالقاهرة

يؤدى اليوم الإثنين، 33734 طالبا وطالبة، امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لإمتحانات ( الدور الثانى) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023.
ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان غداً فى مادتى( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحةوسلامة الطلاب
وأشار " موسى " أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى 33734 ، منهم 11933 طالب بنين، و14404 طالبة بنات، موزعين على (338) لجنة بالإدارات التعليمية ال33
ونوه " موسى " أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية ال33 متواصلة على مدار اللحظة .
كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
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