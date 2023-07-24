11 قافلة مختلفة من جامعة قناة السويس تشارك بمبادرة "حياة كريمة".. التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن حصيلة المشاركات المجتمعية، ومشاركات الجامعة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، مؤكدا على دورها الرائد والفعال في منطقة القناة وسيناء، وهو الدور المجتمعي والتنويري الذي تبنته جامعة قناة السويس منذ نشأتها.

وتابع الدكتور ناصر مندور أن حصيلة مشاركات الجامعة- خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023 في مشروع القرن "مبادرة حياة كريمة " بلغت 11 قافلة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وقدمت خلال تلك القوافل الخدمات الطبية والبيطرية من الكشف والعلاج المجاني.

فضلا عن ندوات التثقيف الصحي ، والتربوي، وتعديل السلوك، وخدمات الإرشاد الزراعي وغيرها من الخدمات المجتمعية المجانية الهادفة لتطوير القرى والريف المصري وفق أهداف المبادرة ووفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مندور أن الجامعة قدمت كذلك الحملات والدورات التدريبية التوعوية والتثقيفية المتوجهة لأفراد المجتمع، داخل وخارج الجامعة، بواقع 13197 مستفيد في المجالات التدريبية المختلفة المتوافقة مع احتياجات المتدربين، وتعمل على رفع وتنمية المهارات والمعارف لديهم ؛ بما يساعد على تحسين مستوى معيشة الأفراد، وخلق مجالات وفرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.