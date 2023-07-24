اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 04:56 م
أكرم القصاص
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وزير النقل اليمنى: الرحلات تسير بشكل طبيعى بمطار عدن

الإثنين، 24 يوليو 2023 04:00 م
وزير النقل اليمنى: الرحلات تسير بشكل طبيعى بمطار عدن مطار عدن ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)

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أكد وزير النقل اليمنى الدكتور عبدالسلام حُميد، أن حركة الملاحة الجوية فى مطار عدن الدولى مستمرة وتعمل بصورة طبيعية..موجهاً القائمين على المطار بحصر الاضرار والتكفل بعلاج المصابين جراء سقوط اجزاء من زجاج واجهات صالة المطار نتيجة للعاصفة الرعدية والرياح الشديدة التي تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن فجر اليوم.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية ، ان ذلك جاء خلال تفقد حميد لسير العمل في المطار واطلاعه على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العاصفة الرعدية والرياح الأمطار.

واستعرض القائم بأعمال مدير عام مطار عدن عبدالرقيب العمري، حجم الأضرار والخسائر الذي طالت سقوف الصالات وزجاجات واجهات المطار، وإحدى عربات الإطفاء و تهدم جزء من سور المطار اضافة الى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية .

وكلف وزير النقل اليمني ، مدير المطار بإعداد تقرير مفصل عن حجم الأضرار..موجهاً بصرف عهدة مالية لإصلاح الأضرار وتصفية المخلفات وإعادة جاهزية المطار بشكل كامل وبصورة عاجلة.
 

 


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