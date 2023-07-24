وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض "أيادى مصر" للمنتجات اليدوية.. صور

الفيوم رباب الجالى

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، على هامش زيارته الحالية لمحافظة الفيوم، معرض منصة "أيادى مصر" لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بمحافظة الفيوم والذى يشمل منتجات السجاد اليدوى والخوص والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة " حياة كريمة "، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، وقيادات الوزارة والمحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، لعرض من القائمين على المعرض الذى يضم تشكيلة كبيرة من المنتجات اليدوية التى تشتهر بها محافظة الفيوم مثل السجاد اليدوى، والخوص، والخزف، والفخار، ومنتجات الجلود، والمنحوتات الخشبية، والخرز، والتطريز، وأعمال الزجاج، وغيرها.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجودة وتنوع المعروضات الموجودة فى المعرض والتى تتميز بها محافظة الفيوم، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية للمحافظات، وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يساهم فى زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع وشدد وزير التنمية المحلية على دعم الوزارة لكافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادى مصر " فى جميع المحافظات حيث تلقى منصة " أيادى مصر " رعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ على بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تهتم بتوفير المعارض الداخلية والخارجية لمنصة أيادى مصر للترويج للمنتجات التى تتميز بها المحافظات بما يساهم فى زيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوى دخل الأسر.

ووجه وزير التنمية المحلية بتسهيل اشتراك جميع العارضين وصغار المنتجين فى المعارض التى تنظمها مختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى.

من جانبه، أشار محافظ الفيوم، أن المحافظة قد قامت بتدريب منتجى الحرف اليدوية والصناعات التراثية، وتنظيم معارض مجانية لهم بالأندية الرياضية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، كما تم إضافة منتجى الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

وأضاف، أن ذلك يأتى فى ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية، لدوره الكبير فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكداً حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، وتوفير فرص عمل جديدة لسكان المجتمعات المحلية.