اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 09:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الإعلام اللبناني: أمامنا 72 ساعة حاسمة في ملف حاكمية مصرف لبنان

الإثنين، 24 يوليو 2023 08:44 م
وزير الإعلام اللبناني: أمامنا 72 ساعة حاسمة في ملف حاكمية مصرف لبنان مصرف لبنان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري إن لبنان أمام 72 ساعة حاسمة في ملف حاكمية مصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون خلال الأسبوع الجاري ومخصصة بشكل أساسي لحسم ملف حاكمية مصرف لبنان.

وأضاف المكاري - في تصريحات له عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم - أن طلب نواب حاكم مصرف لبنان بتوفير غطاء قانوني يتيح لهم إقراض الحكومة يعد أمرا طبيعيا مشيرا إلى أن نواب الحاكم طلبوا هذا الغطاء ليتحملوا المسئولية، موضحا أن مجلس الوزراء طلب استطلاع رأي الجهات القضائية في هذا الأمر.

ولم يستبعد وزير الإعلام أن يكون طلب نواب الحاكم بالغطاء القانوني هدفه أنهم لا يريدون تحمل مسئولية إنهيار الليرة وغيرها من الأمور، مشددا على أنه لا حديث عن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاليا.

وأكد أنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الحكومة ونواب الحاكم الأربعة خلال ثلاثة أيام على الأكثر لحسم هذا الملف.

 


وزير الإعلام اللبناني

لبنان

مصرف لبنان

اخبار لبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة