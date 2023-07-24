وزير الإعلام اللبناني: أمامنا 72 ساعة حاسمة في ملف حاكمية مصرف لبنان

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قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري إن لبنان أمام 72 ساعة حاسمة في ملف حاكمية مصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون خلال الأسبوع الجاري ومخصصة بشكل أساسي لحسم ملف حاكمية مصرف لبنان.

وأضاف المكاري - في تصريحات له عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم - أن طلب نواب حاكم مصرف لبنان بتوفير غطاء قانوني يتيح لهم إقراض الحكومة يعد أمرا طبيعيا مشيرا إلى أن نواب الحاكم طلبوا هذا الغطاء ليتحملوا المسئولية، موضحا أن مجلس الوزراء طلب استطلاع رأي الجهات القضائية في هذا الأمر.

ولم يستبعد وزير الإعلام أن يكون طلب نواب الحاكم بالغطاء القانوني هدفه أنهم لا يريدون تحمل مسئولية إنهيار الليرة وغيرها من الأمور، مشددا على أنه لا حديث عن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حاليا.

وأكد أنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الحكومة ونواب الحاكم الأربعة خلال ثلاثة أيام على الأكثر لحسم هذا الملف.