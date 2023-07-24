اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 10:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يجري جولة موسعة بـ3مدن جديدة لتفقد مشروعات الإسكان والطرق والمرافق

الإثنين، 24 يوليو 2023 09:45 ص
وزير الإسكان يجري جولة موسعة بـ3مدن جديدة لتفقد مشروعات الإسكان والطرق والمرافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بجولة موسعة بمدن، النوبارية الجديدة، والسادات، وسفنكس الجديدة، يتفقد خلالها مشروعات الإسكان والمرافق والطرق، ويرافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.
 
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع مع المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات،  آخر المستجدات بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وأعمال ترفيق الأراضي والتطوير والطرق الجارية بالمدينة. 
 
وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من الوحدات  السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " محور محدودي الدخل بحى الفردوس، حيث بلغت نسبة تنفيذ العمارات ٨٠٪، وجارٍ توريد وتركيب أعمدة ولوحات الإنارة لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات وتسوية الموقع العام بالحي. 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه السادات

مدينه النوبارية الجديدة

مدينه سفنكس الجديده



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة