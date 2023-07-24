اليوم السابع
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الجزار يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على المصانع ..

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى نظام المعالجة الثنائية

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:52 م
وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى نظام المعالجة الثنائية وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي
كتب أحمد حسن

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عقب افتتاحه لمركز خدمة عملاء منظومة المياه بالمدينة، تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي والصناعى، بنظام المعالجة الثنائية، بمدينة النوبارية الجديدة، بطاقة 28 ألف م3 يوميا، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.
 
وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح عن مكونات المحطة، ومراحل معالجة الصرف الصحي والصناعى، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، واستمع لشرح من الكيميائى عن التحليل الدورى للعينات، والتأكد من مطابقة عملية المعالجة للمواصفات القياسية، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على المصانع للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى الخارج منها للمواصفات القياسية.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه النوباريه الجديده

محطه معالجه الصرف الصحي

الصرف الصناعي



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