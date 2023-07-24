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هل يستطيع تحليل DNA كشف هوية منفذى الجرائم؟

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:03 م
هل يستطيع تحليل DNA كشف هوية منفذى الجرائم؟ الطب الشرعي -أرشيفية
كتب ـ أحمد حسني

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تحليل "DNA" يعتبر من التحاليل الهامة لكشف هوية المتهمين فى العديد من القضايا، بالإضافة لاستخدامه فى قضايا إثبات النسب.
 
ويعتبر تحليل "DNA" هو تحليل للحمض النووى، من خلال إحدى خصائص الإنسان الحيوية، من خلال الوصول إلى المادة الوراثية الموجودة فى الإنسان "الجينات" والتى تميز كل شخص عن الآخر، خاصة وأن لكل إنسان صفاته الوراثية المختلفة، ويساعد تحليل "DNA"  على تحديد هوية الفرد بناءً على الحمض النووى المتوفر، ويتم عن طريق أخذ عينة بطرق وأساليب مختلفة، سواءً عن طريق الفم، أو اللعاب، أو الشعر، أو حتى عن طريق الأظافر، أو الدم، وتعتبر العينات المأخوذة من اللعاب وخلايا الفم هى الأسهل والأكثر دقة.
 
 
 
 
 
 
 
 

تحليل dna

الطب الشرعى

كشف هوية المتهمين

القضايا الارهابية



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