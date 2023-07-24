اليوم السابع
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نشوب حريق هائل بمصنع أخشاب بالعبور.. والحماية المدنية تحاول السيطرة عليها

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:58 م
نشوب حريق هائل بمصنع أخشاب بالعبور.. والحماية المدنية تحاول السيطرة عليها جانب من الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على حريق نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وجارى أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحريق لسرعة التعامل مع المصابين أو حالات وفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق هائل نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجارى أعمال السيطرة على الحريق.

جانب من اعمال السيطرة على الحريق
جانب من اعمال السيطرة على الحريق

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

 

سيارات الإطفاء بموقع الحريق
سيارات الإطفاء بموقع الحريق

 

 

نشوب حريق بمصنع أخشاب
نشوب حريق بمصنع أخشاب

 


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