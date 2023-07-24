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نتيجة الثانوية العامة 2023.. برقم الجلوس الأسبوع المقبل

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:36 م
نتيجة الثانوية العامة 2023.. برقم الجلوس الأسبوع المقبل نتيجة الثانوية العامة 2023
كتب محمود طه حسين

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تعمل كنترولات الثانوية العامة على الآنتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم الآنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة المجاميع وتحديد الأوائل خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، بداية الأسبوع المقبل فى مؤتمر صحفى يعقده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتنأول المؤتمر الصحفى نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وشرائح المجاميع إضافة إلى إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023.
 
وعقب اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم ألفنى، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من موقع اليوم السابع.
 
كان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم ألفني، كشف عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتى بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمإلى عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.
 
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازى اليوم لمركز التصحيح الرئيسى الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة.
 
كما كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ والتى بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمإلى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 
 
وبلغت نسبة النجاح فى امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمإلى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازى أن نسبة النجاح فى امتحان مادة ألفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمإلى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة ألفيزياء.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

اليوم السابع بلس



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