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نتائج لقاءات المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

الإثنين، 24 يوليو 2023 10:16 م
نتائج لقاءات المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أسفرت مباريات اليوم الثاني من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة كفر الشيخ، وأطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على 3 ملاعب بين فرق المجموعة الثانية فى تمام الساعة الخامسة عصراً، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن فوز المنشأة الكبرى على لاصيفر 7 / 0 و تعادل شباس عمير مع شباس الملح بهدف واحد لكل منهماـ وفوز فريق شباس الشهداء على فريق ميت الديبة بـ 6 أهداف نظيفة.

وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ غداً منافسات فرق المجموعة الثالثة وتضم " الروضة- مسير- روينة - نشرت - دمرو- منشأة عباس" مع تطبيق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الاتحاد المصري للعبة، ونشرة وزارة الشباب والرياضة.

وتتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية، ومراقب المباراة على ملعب شباس الشهداء، باسم سعيد بملعب أبو زيادة و راقب المباراة على ملعب شباس عمير كابتن حمادة فضل.

احدى فرق مراكز كفر الشيخ
احدى فرق مراكز كفر الشيخ

 

احدى مباريات مراكز الشباب بكفر الشيخ
احدى مباريات مراكز الشباب بكفر الشيخ

 

احدى مباريات مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ
احدى مباريات مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ

 


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