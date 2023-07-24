مياه القاهرة تشغل مراكز خدمة عملاء متنقلة لخدمة كبار السن وذوى الهمم

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه الشرب بالقاهرة ،أنه تقرر استحداث خدمات منزلية من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة لتقديم كافة الخدمات التى تؤديها مراكز خدمة العملاء الثابتة بأجور رمزية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل تيسيراً عليهم، أنه فى إطار السعى المستمر لتقديم الخدمات وتيسيرا على السادة العملاء وتطوير منظومة خدمة العملاء بالشركة.

وأضاف رئيس الشركة أنه يتم طلب الخدمة الجديدة عن طريق الخط الساخن لخدمات مياه الشرب بالقاهرة على رقم 125 أو عن طريق خدمة واتساب على رقم 01206665125.

وأوضح أن هذه الخدمات تقدم مجاناً لذوى الهمم وتكون بمقابل رمزى قدره 100 جنيه بالنسبة لكبار السن فوق 60 عاما، و200 جنيه لباقى فئات العملاء.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة تحرص دائماً على تطوير جميع منظومات العمل بالشركة لتقديم خدماتها على مدار الساعة.