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مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة سياحية من ألمانيا وإيطاليا والتشيك.. التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة سياحية من ألمانيا وإيطاليا والتشيك.. التفاصيل مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 11 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.
 
وتبين من كشوف الرحلات، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 11 رحلة بينهم 3 رحلات من إيطاليا و5 من التشيك ورحلتين من ألمانيا. 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى، يستقبل بداية من أول الأسبوع السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 128 رحلة طيران، حيث تبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع.
 
كما تبين أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية وأغلبها تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وسويسرا وسلوفاكيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية.

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