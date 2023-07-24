اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 15 شخصا و19 مفقودا فى غرق عبارة بإندونيسيا

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:58 ص
مصرع 15 شخصا و19 مفقودا فى غرق عبارة بإندونيسيا غرق عبارة - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن السلطات الإندونيسية تبحث عن ركاب مفقودين، اليوم الاثنين، بعد غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا على الأقل.

وذكرت الوكالة في بيان، أن العبارة كانت تقل 40 راكبا وأن عدد القتلى 15 والمفقودون 19 والناجون 6 أشخاص

وحسب موقع سكاى نيوز، لم يتضح بعد سبب الغرق الذي وقع في منتصف الليل تقريبا.

وقال محمد عرفة من الفرع المحلي لوكالة البحث والإنقاذ، تم التعرف على جميع الضحايا وتم تسليمهم إلى عائلاتهم والناجون يعالجون الآن في المستشفيات المحلية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الإنقاذ جثث الضحايا مغطاة بقطع من القماش على أرضية المستشفى المحلي.

وكانت العبارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبي الشرقي.

 


اندونيسيا

جزيرة سولاويسي

جزيرة مونا

جاكرتا



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