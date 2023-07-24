مصرع فني بشركة الكهرباء صعقا خلال أعمال صيانة في مدينة شربين بالدقهلية

لقى فني بشركة الكهرباء منطقة شربين محافظة الدقهلية مصرعه بعدما صعقه التيار الكهربي خلال قيامه بأعمال إصلاح عطل بمدينة شربين بعامود إنارة وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى شربين المركزي.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بمصرع فني كهرباء بشركة كهرباء شربين صعقًا بالتيار خلال قيامه بأعمال صيانة على عامود إنارة بالمدينة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وبالفحص تبين مصرع "محمد رمضان درويش"، 42 عامًا، فني كهرباء ومقيم قريه بساط كريم الدين، وذلك بعدما صعقه التيار خلال اعمال صيانة أعلى عامود إنارة.

جرى نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى شربين المركزي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.