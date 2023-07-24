مصرع طفلين غرقا بـ"مبلة كتان" بقرية شبرا ملس في الغربية

شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، مصرع طفلين فى العقد الأول من عمره غرقًا أثناء اللهو داخل مبلة الكتان بمحيط منزلهم، وتم تحويلهم إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمصرع طفلين غرقًا بأحدى المبلات الخاصة بالكتان وذلك أثناء لهوهم هروبًا من درجات الحرارة المرتفعة، على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقلهم إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة.