اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلين غرقا بـ"مبلة كتان" بقرية شبرا ملس في الغربية

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:24 م
مصرع طفلين غرقا بـ"مبلة كتان" بقرية شبرا ملس في الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، مصرع طفلين فى العقد الأول من عمره غرقًا أثناء اللهو داخل مبلة الكتان بمحيط منزلهم، وتم تحويلهم إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

 

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمصرع طفلين غرقًا بأحدى المبلات الخاصة بالكتان وذلك أثناء لهوهم هروبًا من درجات الحرارة المرتفعة، على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقلهم إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مصرع طفلين

شبرا ملس

غرق

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة