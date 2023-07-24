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مستشار التموين: الفرق بين أسعار الذهب محليًا وعالميًا لم يعد يتجاوز 50 جنيهًا

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:50 م
مستشار التموين: الفرق بين أسعار الذهب محليًا وعالميًا لم يعد يتجاوز 50 جنيهًا ناجى فرج
كتب أحمد عرفة

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 قال ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن مبادرة جلب الذهب آتت ثمارها، وأن زيادة المعروض من الذهب ساهم فى استقرار أسعار الذهب، بل وتراجعت الأسعار ، موضحًا أن الأمر ساهم فى إحداث توازن بين العرض والشراء، وهو أمر جيد، مما يتيح الاستقرار للسوق.

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة قناة on، أن الفرق بين أسعار الذهب محلياً وعالمياً لم يعد يتجاوز 50 جنيهاً فى ظل توافر المعروض واستقرار الأسواق".

 

ولفت إلى أن الأسعار جيدة جدا للشراء والاستثمار فى الذهب وأن أسعار الجنيه الذهب تراجعت لـ 17.5 ألف جنيه بعدما كسرت حاجز 21 ألف جنيه فى وقت سابق بعدما دخل للبلاد ما يقرب من نصف طن من الذهب.

 


الذهب

ناجى فرج

مصر

التموين

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