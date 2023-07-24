مسؤول روسي: نصف احتياطيات الجيش الأوكراني تستخدم للهجوم بمنطقة زابوريجيا

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قال فلاديمير روجوف زعيم حركة (نحن مع روسيا) الأحد، إن الجيش الأوكراني استخدم بالفعل ما يقرب من نصف احتياطياته لشن هجوم في منطقة زابوريجيا.

وقال في مقابلة أوردتها وكالة (تاس) الروسية "أود أن أحذر من التراخي. أستطيع أن أقول إنهم استخدموا نحو نصف احتياطياتهم في منطقة زابوريجيا، هذه حقيقة".

ويقوم الجيش الأوكراني بمحاولات لشن هجوم منذ بداية يونيو. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في 11 يوليو إنه منذ 4 يونيو، خسر الجيش الأوكراني أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة سلاح. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن القوات الأوكرانية لا تحرز أي نجاح في أي منطقة.