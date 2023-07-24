اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 02:59 ص
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مسؤول روسي: نصف احتياطيات الجيش الأوكراني تستخدم للهجوم بمنطقة زابوريجيا

الإثنين، 24 يوليو 2023 02:00 ص
مسؤول روسي: نصف احتياطيات الجيش الأوكراني تستخدم للهجوم بمنطقة زابوريجيا الجيش الأوكراني
أ ش أ

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قال فلاديمير روجوف زعيم حركة (نحن مع روسيا) الأحد، إن الجيش الأوكراني استخدم بالفعل ما يقرب من نصف احتياطياته لشن هجوم في منطقة زابوريجيا.

وقال في مقابلة أوردتها وكالة (تاس) الروسية "أود أن أحذر من التراخي. أستطيع أن أقول إنهم استخدموا نحو نصف احتياطياتهم في منطقة زابوريجيا، هذه حقيقة".

ويقوم الجيش الأوكراني بمحاولات لشن هجوم منذ بداية يونيو. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في 11 يوليو إنه منذ 4 يونيو، خسر الجيش الأوكراني أكثر من 26 ألف جندي وثلاثة آلاف قطعة سلاح. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن القوات الأوكرانية لا تحرز أي نجاح في أي منطقة.

 


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روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

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