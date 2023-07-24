مديرية عمل الجيزة تستجيب لشكوى عامل بتسوية ودية للحصول على مستحقاته

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بالجيزة عن قيامها بالتواصل مع المواطن مجدي وطني إمام والمصاب بإحدى المصانع بمحافظة الجيزة للحصول على مستحقاته، حيث يتضرر من عدم تحمل المصنع تكاليف علاجه، وأوضح محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة أنه فور تلقي شكوى المواطن تم تشكيل حملة من مكتب تفتيش العمل ومكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة الصف صباح اليوم الأثنين وزيارة المصنع،و التوصل لعقد اتفاق ودي بين إدارة المصنع والعامل، وأكد صاحب المصنع أنه على استعداد لتسوية الأمر ودياً والتكفل بعلاج العامل وتسوية مستحقاته.

وأكد مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بأوضاع العاملين بمنشأت القطاع الخاص ومساعدتهم بالتنسيق مع المنشأت للحصول على مستحقاتهم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت للتوعية بمخاطر بيئات العمل المختلفة للحفاظ على العمال والممتلكات.

وأشار مدير المدير المديرية إلى أن المديرية قد تقلت شكوى المواطن مجدى وطني إمام ـ الذى أصيب بتهتك في ذراعه الأيسر أثناء العمل بالمصنع للطوب الطفلي الكائن في عرب أبو ساعد أخر شارع ابو النجم بجوار مصنع ابو رمودة الصف ـ ويتضرر من تخلى صاحب المصنع وشريكه عنه بعد إصابته.