محافظ بورسعيد: تطوير منظومة الطرق بمختلف الأحياء للارتقاء بالمظهر الحضارى

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عن تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق الرئيسية والفرعية ، بمختلف أحياء بورسعيد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى استمرار أعمال وضع الأسفلت ورصف شارع النصر بالتنسيق بين حي العرب ومديرية الطرق.

وأكد محافظ بورسعيد على أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف الشارع والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وصيانة الأعمدة الكهربائية ، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت وفقا للجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.