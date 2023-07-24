محافظ الغربية يتفقد مستشفيى طنطا العام والأورام الجديد.. اعرف التفاصيل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ مشروعي مستشفى طنطا العام الجديد ومستشفى الأورام الجديد واللذان يتم إنشائهما بسبرباي، ضمن خطة الدولة للتوسع قي بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا.

وتفقد محافظ الغربية مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والذي يقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، ومكون من 4 مباني تشمل (مبنى رئيسي، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي ، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام)، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي ، 6 أسرة )، وقسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR لمختلف الفئات العمرية ).

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 82% لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق بمركز طنطا كما وجه إدارة المرور بالتعامل الفوري مع السيارات والمركبات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور.