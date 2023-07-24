اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعلن إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:11 م
محافظ الجيزة يعلن إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة إزالة حالة تعد على أملاك الدولة في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ إزالة 154 حالة تعدٍ على مساحة 83 ألف م2 بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك خلال حملات تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت إزالة 136 حالة تعدٍ على أراضي ولاية ري الجيزة بالبدرشين ومنشأة القناطر و12 حالة تعدٍ على أراضي ولاية الوحدات المحلية و6 حالات تعدٍ على أراضي ولاية الآثار.

وأكد المحافظ، أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة (1)
إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

 

إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة (2)
إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

 

إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة (3)
إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

 

إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة (4)
إزالة 154 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

الموجة 21

تعديات على الأراضي الزراعية

تعديات

محافظ الجيزة

الجيزة



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