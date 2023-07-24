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محافظ أسوان يشهد توقيع عقد اتفاق لاستدامة منافذ للتمور والتسويق والتصدير

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:38 م
محافظ أسوان يشهد توقيع عقد اتفاق لاستدامة منافذ للتمور والتسويق والتصدير توقيع عقد اتفاق لاستدامة منافذ للتمور والتسويق والتصدير
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، توقيع عقد إتفاق لاستدامة وتوطين منافذ للتمور لبيع مختلف منتجاتها بأسعار مناسبة لكافة الأصناف التى تتميز بها محافظة أسوان، والعمل على تسويق المنتجات وتصديرها محلياً ودولياً.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة، مع تذليل أى معوقات أو إجراءات روتينية وذلك لإستثمار منتجات التمور ذات الجودة العالية ، وخاصة فى ظل ما تمتلكه عاصمة الإقتصاد من 2.2 مليون نخلة.
 
وأشار إلى أن أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الإقتصادية من بنية تحتية للإستثمار ، وفى مقدمتها المنطقة اللوجستية العالمية بكركر ، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لتكون نقطة إنطلاق حقيقة نحو الأسواق الأفريقية ، تواكباً مع ما شهدته المحافظة من تنفيذ مشروعات رفع وكفاءة الطرق السريعة ، وإزدواجها ، وكذا البدء فى إنشاء خط للقطار الكهربائى السريع بالتعاون مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، علاوة على توافر الموانئ البرية الجافية والنيلية والمطارات.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لجذب آفاق جديدة للإستثمار ، ومن أجل التسويق الجيد للتمور الأسوانية ، مع توفير فرص عمل للشباب من المشروعات الإستثمارية لتحقيق قيمة إقتصادية مضافة لها.
 
 
 

 


اسوان

منافذ التمور

التصدير

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