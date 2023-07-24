اليوم السابع
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ضمن "حياة كريمة"..

محافظ أسوان يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

الإثنين، 24 يوليو 2023 07:45 م
محافظ أسوان يشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى جانب من اللقاء
أسوان- صلاح المسن

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد شركة المقاولون العرب من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تم وضع الحلول الجذرية لها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.
 
وضم وفد شركة المقاولون العرب كل من المهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس سيد حسان مدير قطاعات الصعيد، والمهندس ياسر صادق مدير فرع أسوان، وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
 
وخلال اللقاء شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى، موجهاً بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية والتى تقوم بتنفيذها أيضاً شركة المقاولون العرب، والمتمثلة فى حل مشكلة شبكات الإنحدار لمحطة الكرور، ومشروع محطة الصرف الصحى بالشلال ، وكذا مشروع الحل العاجل بالعلاقى، ومشروع خط مياه الشرب بأبو الريش ، ومحطة المعالجة بوادى كركر.

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