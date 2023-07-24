اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 يوليو 2023 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ما موقف المتخلفين عن صرف معاشات يوليو في الموعد المحدد؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يوليو 2023 01:00 م
ما موقف المتخلفين عن صرف معاشات يوليو في الموعد المحدد؟.. اعرف التفاصيل صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن الموعد المحدد، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة الصرف بشكل منتظم، وتذليل أى عقبات تواجه صرف المعاشات.  
 
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى تأمين المرض، كالتالي، حيث تستحق  المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
 
وتنص المادة 75، على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
 
وتنص المادة 76، على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر ،كما يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة ، كما استثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
 
 
 
 

التأمينات

معاشات يوليو

خدمات التأمينات

طرق صرف المعاشات



الموضوعات المتعلقة

وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 ص

هل الكارت الموحد بديل عن بطاقات التموين؟.. استخراج الكارت اختياريا دون إلغاء بطاقات دعم السلع والخبز.. يتيح حصول المواطنين على خدمات صرف المعاشات والتأمين الصحى الشامل والمواصلات والمدفوعات الإلكترونية

الأحد، 23 يوليو 2023 07:00 ص

التضامن توجه باستمرار صرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:00 م

غرفة عمليات التضامن تتابع انتظام صرف معاشات يوليو

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة