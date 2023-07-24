لص وسط البلد يعترف: سرقت محتويات من 3 محال بأسلوب كسر الباب

كتب كريم صبحى

قررت نيابة قصر النيل، إحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة سرقة محتويات من المحال التجارية فى منطقة وسط القاهرة.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأنه تخصص فى سرقة المحال التجارية بعد غلقها ومراقبة المكان والتأكد من خلو الشارع من المارة، مستخدما فى السرقة أسلوب كسر الباب، مشيرا إلى أنه نفذ 3 وقائع سرقة لمحال تجارية.

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته (مبلغ مالى – مفك ) واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تمثل فى السرقات من داخل المحلات التجارية، بأسلوب "كسر الباب" وبواسطة الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكاب (3) وقائع سرقة.

وبإرشاد المتهم ضبطت الشرطة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.